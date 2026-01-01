Alles Liebe
4 StaffelnAb 12
Unterhaltsam, menschlich und typisch österreichisch: ATV stellt Singles einander vor, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Doch welche Erwartungen haben die Alleinstehenden an ihren potentiellen Partner? ATV besucht die Kandidaten in ihrem Zuhause und spricht mit ihnen über ihre größten Wünsche und Sehnsüchte.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4