American Dad
Stan Smith ist CIA-Agent und Familienvater. Neben seiner Frau, dem pubertierenden Sohn und der liberalen Tochter leben auch ein Alien und ein sprechender Goldfisch unter seinem Dach.
Mit der Serie Family Guy hatte Seth MacFarlane bereits eine bitterböse Satire auf den American Way of Life geschaffen, der deutlich böser und bissiger daherkam als die offensichtliche Inspiration der Simpsons. Nachdem Family Guy bereits mit großen Erfolg lief, packte MacFarlane mit seiner zweiten Serie American Dad noch eine Schippe oben drauf. Jetzt kannst du ganze Folgen der Animationsserie American Dad bei Joyn PLUS+ im Stream anschauen.
American Dad: Ein Agent des Chaos
Der "American Dad" des Titels ist Stan Smith, ein paranoider und erzkonservativer CIA-Agent, der mit seiner Art seine illustre Familie fast in jeder einzelnen Episode an den Rand des Wahnsinns treibt. Da ist allen voran seine Frau Francine. Sie hat sich zwar von einem alternativen Groupie zur Vorzeige-Vorstadt-Hausfrau gewandelt, ist aber trotzdem oft bemüht, Stans allzu reaktionären Impulse in vielen Folgen der Comedyserie abzumildern. Ein Dorn in Stans Auge ist hingegen seine Tochter Hayley, denn die pazifistische Atheistin reizt ihn mit ihrer offensiv liberalen Art in einigen Episoden zur Weißglut. Hayleys jüngerer Bruder Steve ist auch nicht gerade der Stolz des Vaters, denn der eher nerdige Außenseiter hat es auch mit 15 noch nicht zu einer Freundin geschafft. Das Design der Figur wurde noch vor Start der ersten Staffel überarbeitet, damit er nicht allzu sehr wie eine Kopie des Sohns von Family Guy wirkt.
Zur Gemeinschaft von Familie Smith gehören auch noch zwei Mitbewohner. Zum einen ist das Roger, ein stets sexhungriges Alien, dass bei Stan Unterschlupf gefunden hat und stets einen neuen verrückten Plan ausheckt, meist in Verbindung mit einer absurden Verkleidung. Roger ist auch der erste Anlaufpunkt für Steve, um mehr über das andere Geschlecht zu erfahren. Wobei Roger selbst bei seinen Geschlechtspartnern alles andere als wählerisch ist. Als letztes Familienmitglied ist noch Klaus Heißler zu nennen. Dank eines geheimen CIA-Experiments steckt in dem Goldfisch das Gehirn eines ostdeutschen Skispringers. Klaus ist heimlich in Francine verliebt und schwelgt außerdem gern in der Vergangenheit.
Der amerikanische (Alb)Traum
Wie schon bei Family Guy leiht Serienschöpfer Seth MacFarlane im Original auch bei American Dad mehreren Figuren seine Stimme. So spricht er neben Hauptfigur Stan auch das Alien Roger und Stans Nachbar Greg. Hayley wird außerdem von Seth MacFarlanes Schwester Rachael synchronisiert. Stans Ehefrau Francine wird von der Schauspielerin Wendy Schaal gesprochen. Steve Smith leiht Scott Grimes seine Stimme, der Schauspieler ist auch in der Science-Fiction-Serie The Orville zu sehen, die ebenfalls aus der Feder von Seth MacFarlane stammt. Einen wiederkehrenden Gastauftritt hat außerdem Patrick Stewart als der Chef von Stan Smith bei der CIA.
Inzwischen hat es auch die Serie auf eine beachtliche Anzahl von Folgen gebracht. Bisher gibt es sage und schreibe 330 Episoden in neun Staffeln. Bei Joyn PLUS+ kannst du jetzt zahlreiche Folgen von American Dad online in HD im Stream anschauen.