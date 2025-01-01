American Gold: Fünf Brüder auf Goldsuche
2 StaffelnAb 12
Die Gebrüder Dale stecken ihr Erspartes, ihre Zeit und ihre Energie in die Erforschung mehrerer verlassener Minen in Bear Gulch, Montana. Sie vermuten, dass sich dort eine Menge Gold finden lässt. Angetrieben von ihrer Mission trotzen sie allen Hindernissen und Wetterverhältnissen. Werden sie den verborgenen Schatz finden?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Osmosis Global, LLC