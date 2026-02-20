American Horror Story
Folge 4: Vanishing Twin
37 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 16
Nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt ist Siobhans Team bemüht, Annas guten Ruf wiederherzustellen. Sie soll dafür ihre Social-Media-Präsenz nutzen, was der Schauspielerin sichtlich schwerfällt. Zudem muss sich Anna einer weiteren gynäkologischen Untersuchung unterziehen. Dr. Hill erklärt ihr dabei, dass er trotz ihrer kürzlich erlittenen Fehlgeburt einen Herzschlag feststellen kann. Der Arzt meint, dass Anna mit Zwillingen schwanger war und eines der Kinder verloren hat.
