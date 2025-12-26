American Horror Story
Folge 7: Ave Hestia
37 Min.Folge vom 26.12.2025Ab 16
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass auch Dex' erste Ehe kompliziert war. Seine Frau führte erfolgreich ihr eigenes Restaurant und schien glücklich zu sein, doch sie sah auf eine grausame Familiengeschichte zurück. Diese verfolgte Adeline bis zu ihrem schrecklichen Tod.
American Horror Story
Genre:Horror, Drama, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
