Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 1: Pilot
90 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna Maria Seeberger feiert mit ihrem Mann Hannes und den beiden Kindern Manuel und Patricia den 15. Hochzeitstag. Sie lebte bislang ein sorgenfreies und glückliches Leben. Hannes ist erfolgreicher Kieswerksbetreiber und konnte seiner Familie stets einen großzügigen Lebensstil ermöglichen - wenn auch manchmal mit nicht ganz risikolosen Geschäften. Doch bereits am nächsten Tag steht Anna Maria vor einem Abgrund: Hannes wird bei einem schweren Unfall im Kieswerk getötet ... Rechte: Sat.1
