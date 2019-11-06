Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 10

Folge 10Jetzt ohne Werbung streamen

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 10: Folge 10

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna Maria muss unbedingt den Vertrag mit der Ponsack AG abschließen, damit sie von ihrer Hausbank das gewünschte Geld bekommt. Um den Deal voranzutreiben, verabredet sie sich mit "Potzi" Ponsack zum Abendessen. Das Treffen verläuft jedoch ganz anders als geplant: Der dreiste Firmenchef versucht, Anna Maria zu kaufen. Von so viel Unverschämtheit angewidert, verlässt die attraktive Frau sofort das Restaurant und läuft Alexander Langer direkt in die Arme ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Alle 3 Staffeln und Folgen