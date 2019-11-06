Staffel 1Folge 10vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna Maria muss unbedingt den Vertrag mit der Ponsack AG abschließen, damit sie von ihrer Hausbank das gewünschte Geld bekommt. Um den Deal voranzutreiben, verabredet sie sich mit "Potzi" Ponsack zum Abendessen. Das Treffen verläuft jedoch ganz anders als geplant: Der dreiste Firmenchef versucht, Anna Maria zu kaufen. Von so viel Unverschämtheit angewidert, verlässt die attraktive Frau sofort das Restaurant und läuft Alexander Langer direkt in die Arme ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12