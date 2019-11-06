Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 11

Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 11: Folge 11

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alfred Langer liegt nach einer Herzattacke auf der Intensivstation des Krankenhauses. Sein Sohn Alexander ist untröstlich und gibt sich die Schuld am Zustand seines Vaters. Anna Maria kehrt unterdessen nach einigen erholsamen Tagen auf dem Bognerhof wieder zurück in den Alltag. Dort muss sie sich allerdings schon wieder mit den nächsten Problemen befassen. Sie nimmt sich ihrer besten Freundin Jutta an, die sich wegen ihrer gescheiterten Ehe heftig betrunken hat ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Alle 3 Staffeln und Folgen