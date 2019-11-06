Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 12: Folge 12
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Manuel hat noch einmal Glück gehabt und überlebt seinen tragischen Unfall im Kieswerk völlig unbeschadet. Der Vorfall hat ihn aber derart mitgenommen, dass er seine Mutter darum bittet, wieder die Schulbank drücken zu dürfen. Anna Maria ist erleichtert und kommt Manuels Wunsch gerne nach. Unterdessen macht Jutta eine schwere Phase durch: Ihr Mann hat sie beinhart aus der gemeinsamen Wohnung geworfen, damit seine Freundin bei ihm einziehen kann ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1