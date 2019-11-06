Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Folge 13

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 13: Folge 13

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Einer von Anna Marias Angestellten macht heimlich ein paar Zusatzgeschäfte. Als seine Chefin dahinter kommt, erklärt sie das Arbeitsverhältnis für beendet. Das hat allerdings zur Folge, dass Anna Maria nun wieder selbst LKW fahren muss. Besonders ärgerlich wird die ganze Geschichte, als während einer Fahrt ein Reifen platzt. Unterdessen sucht Michael Sprenger Unterschlupf bei den Seebergers. Er darf sich auf dem Dachboden einnisten und gehört damit nun richtig zur Familie ...

