Folge 14: Folge 14
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Um sich endlich Klarheit zu verschaffen, nimmt Josef Hauser all seinen Mut zusammen und fragt Anna Maria, wie sie zu ihm steht. Es ist ein harter Schlag für ihn, als er von seiner Angebeteten erfährt, dass sie Gefühle für Alexander hegt. Auch Vater Siegfried kann Anna Marias neuer Liaison nicht viel abgewinnen - für ihn wäre Josef die erste Wahl. Das fröhliche Paar freut sich unterdessen nicht nur über sein privates Glück, sondern auch über die gelungene Geschäftsbeziehung ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12