Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 3: Folge 3
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zwischen Chefsekretärin Margot Gärtner und Anna Maria kommt es zum Eklat: Niemand kennt die Geschäfte im Kieswerk besser als Margot, aber sie ist nicht bereit, die neue Chefin in ihren Anstrengungen zu unterstützen. Anna Maria aber gibt nicht auf und kniet sich in die Arbeit. Je mehr sie sich in die Geschäfte einarbeitet, desto deutlicher wird ihr, dass sie vor einem Scherbenhaufen steht. Nun wollen die Banken alle Kredite sperren. Anna Maria wagt einen riskanten Bluff ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1