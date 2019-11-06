Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 5: Folge 5

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna Maria macht heimlich ihren Lkw-Führerschein. Der Lehrer ist ein Macho, der es ihr mit hämischen Sprüchen noch schwerer macht. Doch bei der immer energischer werdenden Anna Maria ist er genau an die Richtige geraten. Sohn Manuel weiß bisher nichts von den abendlichen Fahrstunden. Die Finanzen sind weiterhin Besorgnis erregend: Anna Maria muss das Haus verkaufen und wendet sich an Robert, den Mann ihrer Freundin - der aber versucht, aus ihrer Notlage Profit zu schlagen ...

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

