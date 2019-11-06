Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 5: Folge 5
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna Maria macht heimlich ihren Lkw-Führerschein. Der Lehrer ist ein Macho, der es ihr mit hämischen Sprüchen noch schwerer macht. Doch bei der immer energischer werdenden Anna Maria ist er genau an die Richtige geraten. Sohn Manuel weiß bisher nichts von den abendlichen Fahrstunden. Die Finanzen sind weiterhin Besorgnis erregend: Anna Maria muss das Haus verkaufen und wendet sich an Robert, den Mann ihrer Freundin - der aber versucht, aus ihrer Notlage Profit zu schlagen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12