Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 7
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Wochenende bei den Großeltern auf dem Bognerhof bleibt nicht ohne Folgen: Anna Maria begegnet ihrem Jugendfreund Josef wieder. Und ganz wie früher ist er von ihr völlig hingerissen. Noch ahnt niemand von Anna Marias Lieben, dass ihre Fahrprüfung ansteht. Die zierliche Frau wird nach wie vor von vielen unterschätzt. Ein Autohändler glaubt, mit ihr leichtes Spiel zu haben - doch da hat er sich getäuscht ... Rechte: Sat.1
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12