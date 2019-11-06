Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Folge 8Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 8: Folge 8
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Manuel macht sich nach dem Tod des Vaters Sorgen um seine Zukunft. Seine Mutter tröstet ihn - seine Zukunft ist das Kieswerk. An Fusion oder Verkauf denkt sie nicht, und Alfred Langers freundschaftliches Angebot wird von ihr zurückgewiesen. Stattdessen kämpft sie wie ein Löwe und ordnet nebenbei im Kieswerk einiges neu. Als Fahrer Ransbeck Ärger macht, setzt sich Anna Maria zur Überraschung der Belegschaft selbst ans Steuer und feuert den unverschämten Mitarbeiter ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12