Staffel 2Folge 15vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna Maria wird wieder einmal mit zig Problemen auf einmal konfrontiert: Zunächst muss sie um eine beachtliche Geldsumme fürchten, weil die Hellwig AG Pleite gegangen ist, nur um sich dann mit einer Steuerprüfung durch das Finanzamt auseinander zu setzen. Auch Alexander macht Probleme, weil er von Anna Marias Sorgen ahnt und enttäuscht ist, als sie ihm nichts davon erzählen will. Schließlich bekommt die Unternehmerin auch noch mit Sohn Manuel und Tochter Patricia Probleme ... Rechte: Sat.1
