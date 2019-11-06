Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 16vom 06.11.2019
Folge 16: Folge 16

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Steuerprüfung hat nichts Gutes ergeben - Anna Maria muss nachträglich gewaltige Geldsummen an das Finanzamt zahlen. Da ihr nicht die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen, überlegt sie, ob sie einen Partner in die Firma nehmen muss. Auch im Privaten geht es bei Anna Maria hoch her, seitdem Manuel erfahren hat, dass seine Mutter mit Alexander liiert ist. In seiner Eifersucht auf den Patenonkel wird der Junge immer unberechenbarer ...

