Staffel 2Folge 17vom 06.11.2019
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 17: Folge 17
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Anna Maria kann es kaum glauben, dass sich Jutta das Leben nehmen wollte. So sehr sie sich auch bemüht, ihrer Freundin wieder auf die Beine zu helfen, ihren Weg muss Jutta schon alleine finden. Unterdessen versucht Anna Maria ihr eigenes Privatleben ein wenig zu verbessern, indem sie eine Einladung Alexanders zum Abendessen annimmt. Zunächst verläuft das Rendezvous sehr harmonisch, doch dann kommt ein unerwarteter Anruf von Patricia, die sich Sorgen um den Hund Fips macht ... Rechte: Sat.1
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1