Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 18vom 06.11.2019
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Während Anna Maria sich noch immer mit der Frage beschäftigt, ob sie Teile des Kieswerks verkaufen soll, möchte sie Alexander zu einem Spanienurlaub einladen. Sein Geschenk findet jedoch nicht die gewünschte Reaktion - Anna Maria macht ihm Vorwürfe, weil er nicht an ihre Kinder gedacht hat. Trotz ihrer Gefühle für Alexander ist dieser Streit noch ihre geringste Sorge. Während einer ihrer LKW-Fahrten kann die Unternehmerin ihre Familie nicht erreichen. Ihr schwant Böses ... Rechte: Sat.1

