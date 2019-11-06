Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 19vom 06.11.2019
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna Marias Pechsträhne will einfach nicht abreißen. Zunächst erfährt sie von der Versicherung, dass sie keinen Pfennig für den gestohlenen LKW erhält, weil sie den Schlüssel stecken gelassen hat. Und schließlich meldet sich auch noch ihr Stiefsohn Michael Sprenger, um von ihr einen beträchtlichen Vorschuss auf sein Erbe zu verlangen. Die verzweifelte Anna Maria sieht nun keinen anderen Ausweg mehr, als die Hälfte des Kieswerkes zu verkaufen ... Rechte: Sat.1

