Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Anna Marias Pechsträhne will einfach nicht abreißen. Zunächst erfährt sie von der Versicherung, dass sie keinen Pfennig für den gestohlenen LKW erhält, weil sie den Schlüssel stecken gelassen hat. Und schließlich meldet sich auch noch ihr Stiefsohn Michael Sprenger, um von ihr einen beträchtlichen Vorschuss auf sein Erbe zu verlangen. Die verzweifelte Anna Maria sieht nun keinen anderen Ausweg mehr, als die Hälfte des Kieswerkes zu verkaufen ... Rechte: Sat.1
