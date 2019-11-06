Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 20

Folge 20Jetzt ohne Werbung streamen

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 20: Folge 20

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Anna Maria traut ihren Augen kaum, als sie bei einem Geschäftsessen mit ihrem neuen Partner Moosreitner auf Alexander und dessen vermeintliche Freundin trifft. Ihr ehemaliger Geliebter hat während eines Ausritts seine alte Flamme Sonja Montinelli getroffen und ist sichtlich von ihr angetan. Neben ihrem gebrochenen Herz wird die toughe Unternehmerin aber auch noch von Sorgen um ihr Kieswerk geplagt. Die Belegschaft lehnt den neuen Prokuristen Holzapfel entschieden ab ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Alle 3 Staffeln und Folgen