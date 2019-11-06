Staffel 2Folge 22vom 06.11.2019
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 22: Folge 22
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Moosreitner Anna Marias Erzfeind Ransbeck beauftragt, seinen Sondermüll illegal zu entsorgen, ahnt niemand, welche Konsequenzen das für das Kieswerk haben könnte. Ohne zu wissen, dass Moosreitner nun selbst Teilhaber des Unternehmens ist, schüttet Ransbeck den Sondermüll einfach in Anna Marias Kiesgrube. Die Chefin, die davon nichts mitbekommen hat, müht sich unterdessen am Bognerhof ab. Um ihre Eltern auch in Zukunft zu entlasten, stellt sie die junge Lisa ein ... Rechte: Sat.1
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1