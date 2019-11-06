Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 24vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexander ist über das plötzliche Mäzenatentum seines Vaters nicht erfreut. Merkt Alfred Langer wirklich nicht, dass ihn seine Freundin ausnimmt, wenn er ihr die Einrichtung des Bistros finanziert? Doch der kontert die Wut des Sohnes ganz gelassen und macht weiterhin, was ihm gefällt. Alles andere als gelassen ist Anna Maria: Michael Sprenger, der Sohn ihres verstorbenen Mannes, fordert über einen Rechtsanwalt 100.000 DM aus der Erbschaft seines Vaters ... Rechte: Sat.1

