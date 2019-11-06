Staffel 2Folge 25vom 06.11.2019
Folge 25Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 25: Folge 25
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Margot Gärtner hat genug von Streit und schlechter Laune und kündigt nach 25 Jahren im Seeberger Kieswerk. Die Entscheidung ihrer rechten Hand läuft an Anna Maria zunächst ganz vorbei. Mit Feuereifer zeichnet sie für den geplanten Wohnpark Nord. Lorenz Mühlenburg ist von seiner Mitarbeiterin mehr als angetan: Der Witwer gesteht ihr seine Liebe. Doch ist er nicht der Einzige, der sich für die attraktive Frau interessiert ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1