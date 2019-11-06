Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 25vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 25

Folge 25Jetzt ohne Werbung streamen

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 25: Folge 25

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Margot Gärtner hat genug von Streit und schlechter Laune und kündigt nach 25 Jahren im Seeberger Kieswerk. Die Entscheidung ihrer rechten Hand läuft an Anna Maria zunächst ganz vorbei. Mit Feuereifer zeichnet sie für den geplanten Wohnpark Nord. Lorenz Mühlenburg ist von seiner Mitarbeiterin mehr als angetan: Der Witwer gesteht ihr seine Liebe. Doch ist er nicht der Einzige, der sich für die attraktive Frau interessiert ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Alle 3 Staffeln und Folgen