Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nun weiß auch Anna Maria, dass Moosreitner für den illegal ins Kieswerk gekippten Sondermüll verantwortlich ist. Obwohl sie ihn gerne loswerden würde, geht das nicht so einfach - immerhin gehört ihm das Kieswerk zur Hälfte. Als Anna Maria kurz darauf eine Lieferung zu einer Baustelle bringt, wartet schon die nächste Katastrophe auf sie. Ihr Erzfeind Ransbeck hält sich zufällig dort auf und versucht, seine Ex-Chefin in ihrer Fahrerkabine zu vergewaltigen ... Rechte: Sat.1

