Staffel 2Folge 26vom 06.11.2019
Folge 26Jetzt ohne Werbung streamen
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 26: Folge 26
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nun weiß auch Anna Maria, dass Moosreitner für den illegal ins Kieswerk gekippten Sondermüll verantwortlich ist. Obwohl sie ihn gerne loswerden würde, geht das nicht so einfach - immerhin gehört ihm das Kieswerk zur Hälfte. Als Anna Maria kurz darauf eine Lieferung zu einer Baustelle bringt, wartet schon die nächste Katastrophe auf sie. Ihr Erzfeind Ransbeck hält sich zufällig dort auf und versucht, seine Ex-Chefin in ihrer Fahrerkabine zu vergewaltigen ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12