Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 27vom 06.11.2019
Joyn Plus
Folge 27

Folge 27Jetzt ohne Werbung streamen

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Folge 27: Folge 27

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Von ihren noch immer starken Gefühlen für Alexander überwältigt, beschließt Anna Maria, auf ihren ehemaligen Freund zuzugehen. Umso größer ist der Schock, als sie bei ihm die attraktive Architektin Sonja Montinelli antrifft, die keine Gelegenheit auslässt, ihn anzubaggern. Anna Maria glaubt, Alexander endgültig verloren zu haben - sie ahnt nicht, dass ihr ehemaliger Freund sich mit Sonja nur getröstet hat, während sein Herz immer ihr gehörte ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Alle 3 Staffeln und Folgen