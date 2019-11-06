Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg

Staffel 2Folge 28vom 06.11.2019
Zum wiederholten Male stehen die Seebergers vor dem Nichts - eine gewaltige Feuersbrunst hat ihr gemütliches Zuhause dem Erdboden gleichgemacht. Zwar bietet Anna Marias Vater an, den Bognerhof zu verkaufen, um ihr etwas Startkapital geben zu können, doch die toughe Unternehmerin lehnt ab. Schließlich hat Alfred Langer die rettende Idee: Er präsentiert ihr ein wunderschönes neues Doppelhaus, das Anna Maria und ihre Kinder restlos begeistert ...

