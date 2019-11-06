Staffel 3Folge 29vom 06.11.2019
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Folge 29: Folge 29 - SPECIAL 1
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachdem auf ihrem neuen Grundstück kein Kies abgebaut werden kann, entwickelt Anna Maria zusammen mit Schorsch die Idee, auf dem Gelände eine Biomüllvergärungsanlage zu betreiben. Ob dieses Vorhaben wohl gelingen wird? Unterdessen hat Patricia mit ganz eigenen Sorgen zu kämpfen: Sie wird an ihrem Gymnasium verdächtigt, eine Mitschülerin bestohlen zu haben. Niemand ahnt, dass die ganze Angelegenheit nur ein Eifersuchtsakt einer Klassenkameradin ist ... Rechte: Sat.1
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Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1