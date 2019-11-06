Staffel 3Folge 31vom 06.11.2019
Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg
94 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach dem tragischen Tod von Christina Bogner macht sich Siegfried schwere Vorwürfe - er glaubt, seine Frau kam nur ums Leben, weil er das Dach, auf das sie geklettert war, nicht rechtzeitig repariert hatte. Seine Tochter Anna Maria geht unterdessen ebenfalls durch die Hölle: Moosreitner, der unbedingt verhindern will, dass sie die Müllvergärungsanlage baut, hat seinen Mitarbeiter Ransbeck auf sie angesetzt. Dieser versucht, Anna Maria durch Psychoterror gefügig zu machen ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12