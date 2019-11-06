Anwälte im Einsatz
Folge 125: Hör auf zu lügen!
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Isabelle Hansen nach der Verlobungsfeier ihrer Schwester am nächsten Morgen mit einem Blackout neben deren Verlobten aufwacht, ist sie fassungslos. Doch damit nicht genug! Kurze Zeit später bekommt die 34-jährige Mutter und Ehefrau auch noch ein Erpresserschreiben mit Geldforderung. Rechtsanwältin Eileen Minner deckt ein Komplott auf, bei dem am Ende nichts mehr so ist, wie es scheint. Rechte: Sat.1
