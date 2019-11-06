Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Puppenliebe

Staffel 2Folge 20vom 06.11.2019
Puppenliebe

PuppenliebeJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 20: Puppenliebe

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sonja ist entsetzt: Ihr Mann hat sich eine Sexpuppe zugelegt, mit der er plötzlich jede freie Minute verbringt! Sonja weigert sich, diese "Ehe zu dritt" auch nur einen Tag zu ertragen. Sie will, dass die Puppe Anna umgehend verschwindet! Die 44-Jährige bittet Rechtsanwalt Florestan Goedings um Rat, und der Jurist stößt auf einen skurrilen Betrugsfall. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen