Staffel 2Folge 17vom 27.01.2015
Folge 17: Mein Baby, dein Baby

45 Min.Folge vom 27.01.2015Ab 12

Fabienne und Julian wünschen sich sehnlichst ein Baby, doch Julian ist zeugungsunfähig. In den Augen von Fabiennes Vater und seinem Bruder ist der 25-Jährige kein richtiger Mann, weshalb Fabienne sein Handycap lieber verschweigt. Als Julians chaotische Schwester Pia von einem One-Night-Stand schwanger wird, kommt Fabienne eine Idee. Was wäre, wenn sie das Baby einfach adoptieren? Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

