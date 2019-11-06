Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 14vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Jahrelang hat sich Anke um ihren kranken und griesgrämigen Schwiegervater gekümmert. Doch auf der Testamentseröffnung erfahren die Petris, dass sie leer ausgehen. Der Verstorbene hat sein gesamtes Vermögen Hund Rex vermacht und Krankenpfleger Simon Buchholz als Vermögensverwalter eingesetzt. Damit nicht genug: auf Wunsch des Krankenpflegers sollen die Petris sofort aus dem Haus des Verstorbenen ausziehen. Verzweifelt wendet sich die Familie an Anwältin Beutler-Krowas. Rechte: Sat.1

