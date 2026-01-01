Applaus und raus!
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Applaus und raus!
Wer ihn langweilt, fliegt raus! In seinem Late-Talk "Applaus und Raus!" genießt Comedian Oliver Polak absolutes Hausrecht. Das Skurrile an der Show: Polak weiß im Vorfeld nicht, wer seine Talk-Gäste sein werden. Wenn er von seinen Gesprächspartnern genug hat, schickt er sie nach Hause. Ob Stargast oder Politiker, ob Alltagsheld oder Mr. Unknown - Oliver Polak hat keine Ahnung, wer oder was auf ihn zukommt. Aber er ist neugierig, einfühlsam, teilt aus und kann dabei auch einstecken. Und er bestimmt, wie lange der Gast bleiben darf: Sobald Polak seinen Buzzer betätigt, muss sein Gesprächspartner die Bühne verlassen.
Genre:Comedy, Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ProSieben
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