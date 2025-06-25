Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ash vs Evil Dead

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Folge 1: El Jefe

40 Min.Ab 18

Nach einem Abend mit jeder Menge Alkohol und Drogen lässt sich Ash dazu hinreißen, aus einem fast vergessenen Buch vorzulesen. Schon vor 30 Jahren stellte sich das als schlechte Idee heraus, denn damals befreite er mit seinen Freunden eine Reihe blutrünstiger Dämonen. Nun scheinen die finsteren Mächte zurück zu sein und erneut Jagd auf Ash zu machen. Gemeinsam mit seinen Arbeitskollegen aus dem Supermarkt nimmt er den Kampf gegen sie auf.

ProSieben FUN
