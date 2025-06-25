Ash vs Evil Dead
Folge 2: Bait
27 Min.Ab 18
Nachdem Ash aus einem dämonischen Buch vorgelesen und damit eine Horde mörderischer Untoter heraufbeschworen hat, muss er nun einen Weg finden, seinen Fehler zu korrigieren. Er glaubt, dass er den Schlüssel dazu in dem Buch finden kann. Dafür muss es aber von einem Profi übersetzt werden. Doch vorher muss er seiner Arbeitskollegin Kelly helfen. Ihr gemeinsamer Freund Pablo schließt sich der Gruppe an.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited