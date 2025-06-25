Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ash vs Evil Dead

Books From Beyond

ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Books From Beyond

Ash vs Evil Dead

Folge 3: Books From Beyond

28 Min.Ab 18

Ash, Pablo und Kelly steuern einen alten Buchladen an. Der Inhaber soll ihnen helfen, einen Zauberspruch zu finden, der die freigelassenen Dämonen wieder zurück in die Hölle befördert. Dafür müssen sie zunächst jedoch ein Wesen beschwören, um es zu befragen. Detective Fisher ist ihnen derweil bereits auf den Fersen - und noch jemand ist hinter dem Teufelsbuch her: Ruby sucht seit geraumer Zeit danach.

