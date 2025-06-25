Ash vs Evil Dead
Folge 3: Books From Beyond
28 Min.Ab 18
Ash, Pablo und Kelly steuern einen alten Buchladen an. Der Inhaber soll ihnen helfen, einen Zauberspruch zu finden, der die freigelassenen Dämonen wieder zurück in die Hölle befördert. Dafür müssen sie zunächst jedoch ein Wesen beschwören, um es zu befragen. Detective Fisher ist ihnen derweil bereits auf den Fersen - und noch jemand ist hinter dem Teufelsbuch her: Ruby sucht seit geraumer Zeit danach.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited