Ash vs Evil Dead
Folge 4: Brujo
28 Min.Ab 18
Nachdem sein Versuch, das Portal zur Hölle wieder zu schließen, krachend gescheitert ist, braucht Ash einen Plan B. Pablo erzählt ihm von seinem Onkel, der als Schamane sein Geld verdient. Von ihm erhofft sich das Trio Infernale die benötigte Hilfe. Gemeinsam mit Kelly und Pablo sucht Ash den Mann auf. Ruby rettet indes Detective Fisher vor einem Dämon und erklärt ihr, warum sie Ash verfolgt.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited