Ash vs Evil Dead
Folge 5: The Host
26 Min.Ab 18
Kelly überzeugt Pablo und dessen Onkel davon, dass Ash besessen ist. Sie fesseln ihren Freund, um den Dämon auszutreiben. Dabei hat das Höllenwesen von einer ganz anderen Person Besitz ergriffen. Detective Fisher und Ruby folgen unterdessen dem Weg, den Ashs abgetrennte Hand ihnen weist. Dadurch kommen sie dem Trio bald auf die Spur.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited