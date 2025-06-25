Ash vs Evil Dead
Folge 6: The Killers of Killers
25 Min.Ab 18
Detective Fisher und Ruby kommen im Haus von Pablos Onkel an, doch Ash und seine Freunde haben den Ort bereits verlassen. Das Trio macht derweil Halt in einem Diner. Es dauert nicht lange, bis die Polizistin ebenfalls dort eintrifft. Weil auch die Dämonen Wind von Ashs Aufenthaltsort bekommen, ist ein blutiger Kampf in dem Restaurant unausweichlich.
Ash vs Evil Dead
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited