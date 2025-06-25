Ash vs Evil Dead
Folge 8: Ashes to Ashes
26 Min.Ab 18
Ash schlägt sich allein zu der alten Hütte im Wald durch, um das teuflische Buch dort zu vergraben und somit die Invasion der Dämonen zu stoppen. Detective Fisher spürt Ash auf, während sich Kelly und Pablo im Wald verlaufen. Die beiden treffen auf eine Gruppe Wanderer, die ihnen den Weg zur Hütte zeigt. Die finsteren Mächte warten jedoch bereits auf die Freunde - und nicht alle werden die gefährliche Mission überleben.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
