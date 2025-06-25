Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Account
Ash vs Evil Dead

Bound in the Flesh

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
Bound in the Flesh

Ash vs Evil Dead

Folge 9: Bound in the Flesh

27 Min.Ab 18

Kelly und Pablo treffen in der abgelegenen Hütte auf Ash und seinen bösen Zwilling, der aus seiner abgetrennten Hand entstanden ist. Nachdem sie Ashs Doppelgänger den Garaus gemacht haben, steht plötzlich die Gruppe von Wanderern vor ihnen, der sie kürzlich begegnet sind. Um sie vor den Dämonen zu schützen, eskortieren Kelly und Pablo die drei Touristen durch den düsteren Wald. Doch auch hier ist es alles andere als sicher.

