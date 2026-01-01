Ash vs Evil Dead
Folge 10: The Mettle of Man
30 Min.Ab 16
Die Dunkelwanderer bringen das Buch der Toten in ihren Besitz. Im Anschluss treiben Dämonen überall ihr Unwesen und verbreiten Chaos. Ash und seine Tochter nehmen den Kampf gegen die Höllenwesen auf, während Pablo seine Freundin Kelly aus der Zwischenwelt befreien will.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited