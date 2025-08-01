Ash vs Evil Dead
Folge 2: Booth Three
28 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16
Zwei Tramper werden Zeuge, wie Ruby etwas Böses zur Welt bringt. Und auch Ash erfährt, dass er ein Kind hat. Brandy ist ein Teenager, der gerade seine Mutter an ein Höllenwesen verloren hat. Nun müssen sich Ash und seine Tochter zusammenraufen und sich gemeinsam mit Pablo dem Kampf gegen die Dämonen stellen. Kelly schließt sich mit ihrer neuen Bekanntschaft der Gruppe an.
Alle Staffeln im Überblick
Ash vs Evil Dead
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited