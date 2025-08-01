Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ash vs Evil Dead

Booth Three

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2vom 01.08.2025
Joyn Plus
Booth Three

Booth ThreeJetzt ohne Werbung streamen

Ash vs Evil Dead

Folge 2: Booth Three

28 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 16

Zwei Tramper werden Zeuge, wie Ruby etwas Böses zur Welt bringt. Und auch Ash erfährt, dass er ein Kind hat. Brandy ist ein Teenager, der gerade seine Mutter an ein Höllenwesen verloren hat. Nun müssen sich Ash und seine Tochter zusammenraufen und sich gemeinsam mit Pablo dem Kampf gegen die Dämonen stellen. Kelly schließt sich mit ihrer neuen Bekanntschaft der Gruppe an.

Alle Staffeln im Überblick

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

Alle 3 Staffeln und Folgen