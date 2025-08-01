Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ash vs Evil Dead

Apparently Dead

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3
Apparently Dead

Ash vs Evil Dead

Folge 3: Apparently Dead

28 Min.Ab 16

Ash weiß mittlerweile, dass seine Tochter in Gefahr ist. Er muss Brandy vor dem Bösen beschützen. Doch zunächst erst einmal ruiniert er die Beerdigung ihrer Mutter. Kellys Freund Dalton ist indes davon überzeugt, dass Pablo noch immer besessen ist. Sein Körper weist unzählige dämonische Schriftzeichen auf, die ihm zu schaffen machen, seitdem das Buch der Toten wieder aufgetaucht ist.

