Ash vs Evil Dead
Folge 7: Twist and Shout
27 Min.Ab 16
Ruby befreit ein Wesen, das Ash zum Verwechseln ähnlichsieht. Der Doppelgänger soll Brandy davon überzeugen, dass er ihr echter Vater ist. Bei einem Schulball setzt Ruby den Dämon auf Ashs Tochter an. Sie glaubt, dass Brandy ihren Vater töten muss, damit sich eine alte Prophezeiung erfüllen kann. Pablo erfährt indes, was mit Kelly geschehen ist.
Ash vs Evil Dead
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
16
