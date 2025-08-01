Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ash vs Evil Dead

Twist and Shout

Staffel 3Folge 7
Twist and Shout

Ash vs Evil Dead

Folge 7: Twist and Shout

27 Min.Ab 16

Ruby befreit ein Wesen, das Ash zum Verwechseln ähnlichsieht. Der Doppelgänger soll Brandy davon überzeugen, dass er ihr echter Vater ist. Bei einem Schulball setzt Ruby den Dämon auf Ashs Tochter an. Sie glaubt, dass Brandy ihren Vater töten muss, damit sich eine alte Prophezeiung erfüllen kann. Pablo erfährt indes, was mit Kelly geschehen ist.

ProSieben FUN
