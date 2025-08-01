Ash vs Evil Dead
Folge 8: Rifting Apart
27 Min.Ab 16
Nach ihrem Tod stecken Kellys und Brandys Seelen in einer Zwischenwelt fest. Pablo und Ash versuchen, sie in deren Körper zurückzubefördern. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Also beschließt Ash, ebenfalls in die Zwischenwelt zu reisen, um seine Tochter zu retten. Dafür muss er jedoch zuerst einmal sterben.
