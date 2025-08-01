Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ash vs Evil Dead

Rifting Apart

ProSieben FUNStaffel 3Folge 8
Joyn Plus
Rifting Apart

Rifting ApartJetzt ohne Werbung streamen

Ash vs Evil Dead

Folge 8: Rifting Apart

27 Min.Ab 16

Nach ihrem Tod stecken Kellys und Brandys Seelen in einer Zwischenwelt fest. Pablo und Ash versuchen, sie in deren Körper zurückzubefördern. Das gestaltet sich allerdings schwierig. Also beschließt Ash, ebenfalls in die Zwischenwelt zu reisen, um seine Tochter zu retten. Dafür muss er jedoch zuerst einmal sterben.

Alle Staffeln im Überblick

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

Alle 3 Staffeln und Folgen