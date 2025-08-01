Ash vs Evil Dead
Folge 9: Judgement Day
29 Min.Ab 16
Nachdem Brandy aus der Zwischenwelt zurückgekehrt ist, müssen Pablo und Ash auch noch Kelly in die Welt der Lebenden holen. Ruby ist unterdessen auf der Suche nach der Kluft - dem Übergang vom Reich der Lebenden zu dem der Toten. Sie will die Dunkelwanderer aufhalten.
Genre:Horror, Comedy
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited