Judgement Day

Staffel 3Folge 9
Judgement Day

Folge 9: Judgement Day

29 Min.Ab 16

Nachdem Brandy aus der Zwischenwelt zurückgekehrt ist, müssen Pablo und Ash auch noch Kelly in die Welt der Lebenden holen. Ruby ist unterdessen auf der Suche nach der Kluft - dem Übergang vom Reich der Lebenden zu dem der Toten. Sie will die Dunkelwanderer aufhalten.

ProSieben FUN
