Astra Lost in Space
Folge 10: Culprit
23 Min.Ab 12
Polina stellt fest, dass sie und die Schüler von unterschiedlichen Planeten stammen - während die Astronautin zur Erde zurückkehren möchte, steuern die Jugendlichen ihre Heimat Astra an. Doch handelt es sich tatsächlich um zwei verschiedene Himmelskörper? Kanata kommt dem Feind währenddessen immer näher ...
Genre:Anime, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG